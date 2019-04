Água escura e com mau cheiro incomoda moradores de Sobral

Por quase uma semana, moradores de alguns bairros de Sobral, como o Dom Expedito, viram sair das torneiras de suas casas uma água escura e com mau cheiro. Maria Lúcia da Silva, vendedora, teve que comprar água para poder banhar e matar a sede do filho. “A água está amarela, fedendo, a gente não aguenta nem tomar banho”, reclama a moradora.

“Me pergunto: e quem não tem dinheiro para comprar um garrafão d'água, como fica? A gente tem como comprar água, mas nós pagamos outra água que não presta, nem para lavar roupa. Agora ela está melhor, mas já esteve em situação que você não conseguia tomar banho. Faz muitos dias que estamos nesta situação”, pontua Dona Maria Lúcia.

A população disse à equipe do Sistema Verdes Mares, que esteve no local, que a instituição escolar que funciona no bairro também passa por esse problema. A coordenadora da Escola Padre Osvaldo Chaves não permitiu a entrada da nossa equipe, mas confirmou que a escola passou um dia com a água muito escura, mas que hoje (16) a situação foi normalizada. A diretora chegou a comprar água mineral para ser utilizada na merenda escolar dos alunos.

A água está mais limpa, mas ainda continua com uma coloração amarelada e mau cheiro. Foto: Mateus Ferreira

No bairro Tamarindo a situação é a mesma. Claudenice Braga, dona de casa, reclama que está cheia de caroços na pele. “Toda vez que tomo banho fico me coçando. A gente não bebe dessa água porque tá fazendo mal. Pagamos mais de 100 reais de conta aqui, queremos que o SAAE resolva esse problema”, enfatiza.

Água escura

Sobre os motivos que ocasionaram o problema com a água, Davi Vasconcelos, diretor operacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), explicou que foi devido as enxurradas, ocasionadas pelas fortes chuvas. “As enxurradas acabaram mandando para a nossa captação uma qualidade não muito boa de água. Podemos ver no leito dos rios, quando a água está passando, que não tem uma qualidade muito grande. Ela tem uma turbidez avançada, está com essa coloração”.

Nas redes sociais um vídeo de uma água escura saindo da torneira viralizou na região. Agora ela está mais limpa, mas ainda continua com uma coloração amarelada e com mau cheiro. Durante essa semana o SAAE chegou a reduzir a quantidade de água que ia para as casas das pessoas, visando conseguir filtrar ela de forma eficiente. O diretor do órgão responsável pelo tratamento de água do município prevê que o sistema seja regularizado até o final de semana.