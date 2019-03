Açude em Bela Cruz sangra nesta segunda-feira; veja vídeo

O açude Cajueirinho do José Batista sangrou, nesta segunda-feira (25), no município de Bela Cruz, distante cerca de 260 km de Fortaleza. Por ser de propriedade particular, o local não é monitorado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).

As fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias contribuíram para que o açude transbordasse, formando cachoeiras por onde a água passava. Próximo às Praias de Jericoacoara e do Preá, o local tem atraído turistas e moradores da região.