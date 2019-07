Acidente entre dois carros mata motociclista na CE-085, em Cruz, no Ceará

Um homem morreu em um acidente envolvendo dois carros na tarde deste domingo (14), na rodovia estadual CE-085, na cidade de Cruz, Norte do Ceará.

De acordo com a Polícia Militar, um veículo que seguia para Jericoacoacoara colidiu com outro que vinha no sentido oposto e atingiu o motociclista, que foi identificado como Francisco Edvan Sousa, de 30 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os ocupantes dos outros veículos não tiveram ferimentos.

Com a força da batida, a vítima foi arremessada para a margem da rodovia e foi parar embaixo de um dos veículos. A Polícia Rodoviária Estadual isolou a área para a retirada do motociclista e a remoção dos carros.