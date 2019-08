Acert promove encontro com profissionais de rádio e TV em Iguatu

A Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert) promoveu na manhã deste sábado (24), um encontro com palestras e cursos de capacitação para profissionais da imprensa, no município de Iguatu. O evento debateu as possibilidades das plataformas de comunicação tradicionais com a internet.

Segundo o presidente da entidade, Paulo César Norões, a ascensão da internet abriu caminhos para um novo jeito de produzir informação. “A abertura das possibilidades de comunicação com a popularização da internet nos dá, enquanto mídia tradicional, uma responsabilidade maior porque na internet cabe tudo. A responsabilidade com a boa informação, com a ética, quem tem somos nós”.

Ainda conforme Paulo César Norões, o encontro teve o objetivo de aproximar os afiliados não somente da região Centro Sul, mas de todo o Estado. “É uma oportunidade de interagir, ouvir o que eles pensam, saber quais são as suas demandas, trazer a associação para perto do seu associado”, destaca.

Para o governador Camilo Santana, que também participou do encontro e pode responder a questões sobre saúde, segurança, estradas e infraestrutura, os comunicadores cumprem “um importante papel na sociedade de levar informação e orientação”.

O gestor se mostrou ainda empenhado em promover debates com os profissionais do rádio e da TV. “Quero tentar construir encontros como esse para que a gente possa dialogar, ouvir sugestões. Eu gosto muito de ouvir. E vocês que estão no dia a dia nos sistemas de comunicação, vocês escutam muito a população”, reconhece o governador.