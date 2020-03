Secretário que esteve com Bolsonaro nos EUA testa positivo para coronavírus; presidente é monitorado

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, recebeu um resultado positivo em um primeiro exame para coronavírus nesta quinta-feira (12). Agora, ele aguarda uma contraprova. Ele integrou a comitiva de Jair Bolsonaro em Miami, nos Estados Unidos. O presidente e outras pessoas que estavam na comitiva são monitorados desde a quarta-feira (11), logo que Wajngarten apresentou sintomas de gripe

Entre o fim da tarde e o início da noite de quarta, todo o grupo passou a receber ligações do gabinete da presidência, pedindo que, em caso de qualquer sintoma, comunicasse imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer exames. A infomação é do jornal O Estado de São Paulo.

Também nesta quinta-feira, o presidente cancelou uma viagem que faria a Rio Grande do Norte. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, disse que o evento foi cancelado por "razões de segurança sanitária".

"A decretação ontem da Organização Mundial da Saúde de uma pandemia mundial nos obriga a ter segurança com a saúde do presidente e as pessoas ao seu entorno", escreveu Marinho em uma rede social. Contudo, o governo federal negou que o cancelamento da agenda do presidente tenha ligação a situação do chefe da Secom.

O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 73, confirmou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também na manhã desta quinta-feira (12).