Michelle Bolsonaro será cidadã fortalezense

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, será agraciada com o título de cidadã de Fortaleza. Um projeto de Decreto Legislativo foi aprovado, na manhã desta terça-feira (16), contando com o apoio de 23 vereadores. Votaram contra os vereadores Ronivaldo Maia (PT), Guilherme Sampaio (PT) e Larissa Gaspar (PPL). Houve ainda quatro abstenções.

Pelo menos 29 dos 43 vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza subscreveram o projeto de Decreto Legislativo que concede título de cidadã fortalezense à primeira-dama do Brasil, a esposa do presidente Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro. A proposta estava em tramitação na Casa desde fevereiro.

Na justificativa, os autores explicam que o projeto se faz necessário devido aos laços familiares que Michelle Bolsonaro tem com o Ceará, uma vez que seu pai é natural do Município de Crateús.

"A atual primeira-dama do Brasil dedica-se por anos a projetos sociais e missionários sempre tendo em foco a assistência aos mais vulneráveis. Ela é uma defensora comprometida da inclusão e da valorização da pessoa com deficiência. É também uma das apoiadoras diretas de iniciativas relacionadas a síndromes raras”, dizem os autores em justificativa.

Os vereadores destacaram, ainda, o discurso feito pela primeira-dama, em libras, durante a posse do presidente Jair Bolsonaro. “A cidade de Fortaleza, que possui uma população surda estimada em 4.970 habitantes, inclui-se nesse marco, se sente inspirada pela mentalidade servidora da primeira0dama e reconhece Michelle Bolsonaro como cidadão fortalezense”.

Foram autores e co-autores da proposta os vereadores Priscila Costa (PRTB), Adail Júnior (PDT), Benigno Junior (PSD), Bá (PTC), Casimiro Neto (MDB), Didi Mangueira (PDT), Dr. Eron (PP), Dr. Porto (PRTB), Dummar Ribeiro (PPS), Emanuel Acrízio (PRP), Evaldo Costa (PRB), Frota Cavalcante (PDE), Gardel Rolim (PPL), Idalmir Feitosa (PR), Jorge Pinheiro (DC), José Freire (Patri), Julierme Sena (PROS), Mairton Félix (PDT), Marília do Posto (PRP), Michel Lins (PPS), Márcio Cruz (PDT), Márcio Martins (PROS), Odécio Carneiro (SD), Paulo Martins, Plácido Filho (PSDB), Professor Elói, Raimundo Filho (PRTB), Renan Colares (PDT), Sargento Reginauro (sem partido).