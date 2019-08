Concurso da Câmara de Fortaleza tem salário de até R$4.182; inscrições iniciam dia 5 agosto

O concurso para o prenchimento do quadro de servidores da Câmara Municipal de Fortaleza já tem edital pronto, com vagas para nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 5 de agosto até as 14h do dia 30 deste mês.

Para participar, os candidatos devem realizar a inscrição no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. O valor da taxa para os que irão concorrer às vagas de nível superior é de R$ 78, e de R$ 58, para nível médio. O edital do concurso estará disponível na edição desta quinta-feira (1º) do Diário Oficial do Município (DOM) de Fortaleza.

Segundo contrato com a banca realizadora do certame, publicado na edição do DOM da última quarta-feira (31),a seleção ofertará 31 vagas.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique (PDT), nunca, na história da Casa, houve a realização de concurso público para a contratação de pessoal. "Esse é o primeiro concurso que a Câmara Municipal de Fortaleza vai realizar. Vai entrar para a história porque nós nunca tínhamos tido um concurso. Até então, todos os nossos servidores entraram antes da Constituição de 1988".

As vagas para nível superior são distribuídas no seguintes cargos:

- Consultor técnico jurídico;

- Engenheiro civil

- Contador

- Consultor técnico legislativo

- Consultor técnico administrativo

- Médico clínico geral

- Bibliotecário

- Redator

- Revisor

Os salários para esses postos chegam a R$ 4.182,48. Para nível médio, as oportunidades são para os cargos de agente administrativo. A remuneração é de R$ 2.6788,31.