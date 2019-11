Candidatos ao Conselho Tutelar de Fortaleza são cassados e estão fora da lista oficial

A lista de eleitos e suplentes do Conselho Tutelar de Fortaleza sofreu duas baixas, conforme resultado oficial publicado nesta sexta-feira (1°) pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). Três candidatos foram cassados e estão inelegíveis, dentre eles o segundo mais votado, Marcos Farias. Além dele, a suplente Edna Santos e o candidato José Auri Maia Júnior (não eleito), tiveram os votos considerados nulos.

Segundo a resolução com o resultado oficial, Marcos Farias violou regras eleitorais que tratam de propaganda. Uma delas veta ao candidato "fazer propaganda enganosa", ou seja, prometer resolver demandas que não são atribuições do Conselho Tutelar.

Já Edna Santos violou o artigo 4° que proíbe "apoio político-partidário e/ou de lideranças religiosas e/ou artístico a quaisquer dos candidatos e candidatas".

José Auri também violou regras de propaganda de apoio de figuras públicas, mas não chegou a recorrer da cassação. Edna e Marcos recorreram, mas a decisão do Comdica foi pela invalidez das candidaturas.

O Ministério Público do Estado (MPCE) havia pedido a impugnação da candidatura de 10 eleitos e 10 suplentes. Além das denúncias do MPCE, foram protocolados outros processos junto ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica). A Comissão Especial responsável pelas eleições e o Comdica não concederam entrevista.

O Diário do Nordeste tentou contato com Marcos Farias através do gabinete do vereador Carlos Dutra (PRB), mas as ligações não foram atendidas. A candidata Edna Santos não foi localizada até a publicação desta matéria.

Confira a lista oficial dos candidatos homologados:

1º IRENE LIMA - 3467 votos

2º ANDRESA KUKI - 3144 votos

3º ELVIRA EVANGELISTA - 2527 votos

4º WESCLEY SACRAMENTO - 2446 votos

5º ADRIELLY TEIXEIRA - 2263 votos

6º LOIOLA RODRIGUES - 2131 votos

7º WERISON OLIVEIRA - 2050 votos

8º MARYLENE MARQUES - 1810 votos

9º PATRICIA DE CASTRO - 1763 votos

10º MARCOS PAULO - 1748 votos

11º GERMANA - 1742 votos

12º DANILO RIBEIRO - 1697 votos

13º RENATA FEITOSA - 1647 votos

14º DAVID FELIX - 1605 votos

15º ÁTILA MELO - 1419 votos

16º TIAGO SIMÕES - 1416 votos

17º HENRIQUE - 1390 votos

18º FABRICIO MATIAS - 1363 votos

19º FRANCISCO IVANILSON - 1363 votos

20º JOCELIO SILVA - 1346 votos

21º MIRTON MARQUES - 1301 votos

22º RUBENS SÁ - 1287 votos

23º JOSE BRITO - 1264 votos

24º NEREIDE ALVES - 1232 votos

25º GILVANDA MOREIRA - 1210 votos

26º FATIMA SILVA - 1154 votos

27º FATINHA - 1151 votos

28º FERNANDA PAULA - 1122 votos

29º PROFESSOR ALISON - 1101 votos

30º KATIA VIEIRA - 1096 votos

31º CECÍLIA GÓIS - 1095 votos

32º VALMAR MAZINHO - 1094 votos

33º JUNIOR - 1079 votos

34º ENEYLANDIA RABELO - 1062 votos

35º RODRIGO CABRAL - 1051 votos

36º TIAGO DUTRA - 1048 votos

37º ANEZIO BRITO - 1041 votos

38º MAGDA COSTA - 1024 votos

39º CELINHO SAMPAIO - 1017 votos

40º NATANAEL ALISON GADELHA - 993 votos

SUPLENTES

41º CHAGAS SILVA - 984 votos

42º IZINHA CABRAL - 976 votos

43º NEUSA MAIA DA SILVA - 974 votos

44º ROBERTA VALONHA LIMA - 973 votos

45º ARTUR FREITAS - 925 votos

46º JORGE ARAGÃO - 925 votos

47º ANTONIO BERNARDO - 904 votos

48º STELA FERNANDES - 898 votos

49º PATRICIA MONTE - 897 voto

50º DAVID BOSFORD - 896 votos

51º LUANA MOTA - 890 votos

52º EDNARDO BEZERRA - 867 votos

53º RAFAELE GURGEL - 862 votos

54º RONDINELLE - 843 votos

55º PATRICK PEIXE - 842 votos

56º WATSON VERAS - 796 votos

57º SILVIA HELENA - 786 votos

58º ZELIA ROGÉRIO - 775 votos

59º VINICIUS BRAGA - 760 votos

60º MESSIAS MENEZES - 760 votos

61º FRANCISCO TIAGO LIMA - 749 votos

62º MARCOS EUGÊNIO - 747 votos

63º THIAGO GADELHA - 744 votos

64º HELIANE COELHO - 741 votos

65º NAZARENO MARQUES - 739 votos

66º MANOEL SANTANA - 736 votos

67º WELTON ROLIM - 736 votos

68º ANA VERAS - 735 votos

69º JOSE NEI ROBSON FAÇANHA - 735 votos

70º LEIDIMARCIA FROTA - 735 votos

71º PEDRO CAULA - 732 votos

72º MARCOS AMORIM - 722 votos

73º TITA NOBRE - 715 votos

74º WELLEN MONTE - 714 votos

75º VINICIUS FRANÇA - 712 votos

76º LAURINDA - 702 votos

77º JACQUELINE DE SOUZA - 702 votos

78º RODRIGO PINHEIRO - 700 votos

79º FRANCISCO DE ASSIS SALES - 699 votos

80º ARCHIMEDES FAÇANHA PEREIRA - 699 votos