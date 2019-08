Bolsonaro nomeia Cândido Albuquerque como reitor da Universidade Federal do Ceará

O professor Cândido Albuquerque foi escolhido, nesta segunda-feira (19), como novo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Cândido foi o terceiro colocado na lista tríplice, enviada há mais de dois meses ao presidente.



A escolha do reitor da Universidade Federal do Ceará teve início em maio, com votação entre os alunos, professores e servidores da UFC para conhecer a preferência dos setores que compõem a universidade. Dos três candidatos concorrentes, José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, atual diretor da Faculdade de Direito, foi o menos votado, recebendo 610 votos. Apesar da baixa preferência entre a comunidade acadêmica da UFC, o nome de Cândido foi apontado como um dos preferidos, por estar alinhado com posicionamentos políticos do atual presidente.



Já o candidato mais votado pela comunidade acadêmica da UFC foi o atual vice-reitor, Custódio Luís Silva de Almeida, com 7.772 votos. Antônio Gomes de Souza Filho, atual pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade ficou em segundo lugar, com 3.499 votos. Com os nomes dos três candidatos mais votado, em 20 de maio, o Conselho Universitário (Consuni), formado por 47 conselheiros, definiu a lista tríplice para encaminhar à Presidência República.



Como é de praxe no meio acadêmico, Antônio Gomes de Sousa Filho (o segundo mais votado) retirou a candidatura para que apenas o nome do mais votado fosse enviado ao presidente. No entanto, Cândido Albuquerque não retirou a candidatura e a diretora do campus de Crateús, Maria Elias Soares, se ofereceu para ocupar a vaga de Antônio Gomes na lista.



A lista tríplice foi enviada para escolha de Jair Bolsonaro, ainda em maio, logo após a votação. No entanto, o presidente não precisa escolher o candidato mais votado pela comunidade acadêmica.



Perfil



Cândido Albuquerque se formou em Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1980. Concluiu o mestrado em Ordem Jurídica Constitucional e o doutorado em Educação Brasileira também pela mesma Universidade, onde exerce atualmente o cargo de professor e Diretor da Faculdade de Direito. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará, entre 1995 e 1997. Além disso, fundou, em 1981, o escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados, localizado em Fortaleza.