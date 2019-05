Universidade Federal do Ceará define lista tríplice para escolha do novo reitor

Após votação realizada na tarde desta segunda-feira (20), o Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Federal do Ceará (UFC) elaborou a lista tríplice para a escolha do novo reitor. A definição entre os três nomes é feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o quadriênio 2019-2023.

Em votação secreta e uninominal com 47 conselheiros, foram escolhidos os nomes de Custódio Almeida, atual vice-reitor, com 25 votos, seguido pelo diretor da Faculdade de Direito, José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, que obteve nove votos e, por fim, a diretora do Campus de Crateús, Maria Elias Soares, que conquistou 8 votos.

No último dia 8 de maio, em consulta pública, o atual vice-reitor, Custódio Almeida, obteve 7.772 votos, número que corresponde a 64,8% do total, sendo o mais votado pela comunidade acadêmica. José Cândido também participou do pleito, mas ficou em terceiro lugar, recebendo 610 votos (4,61%).

O segundo lugar na consulta pública foi Antônio Gomes de Souza Filho, que havia conquistado 3.499 votos (25,89% do total), mas desistiu de concorrer à vaga. A professora Maria Elias Soares, então, apresentou seu nome para a votação no conselho em razão da desistência do candidato.

O certame desta segunda-feira (20) teve 4 votos em branco e um nulo. O presidente do Consuni, reitor Henry de Holanda Campos, absteve-se de votar.

A lista seguirá para o Ministério da Educação (MEC), em Brasília para nomeação. Caberá ao presidente da República, Jair Bolsonaro, escolher o nome de um dos três candidatos.