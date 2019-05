Atos pró-Governo mobilizam 156 cidades; Fortaleza reúne milhares

Atos favoráveis a medidas do Governo do presidente Jair Bolsonaro foram registrados, neste domingo, em 156 cidades de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Nas ruas, foram defendidas pautas como a reforma da Previdência, a Medida Provisória (MP) 870 - reorganização da estrutura dos ministérios - e o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro. O levantamento de cidades foi feito pelo G1.

>Manifestantes fazem ato em Fortaleza a favor do governo Bolsonaro e de reformas

Em Fortaleza, uma carreata saiu da entrada do Parque Rio Branco, na Avenida Pontes Vieira, por volta de 14h30, e encontrou manifestantes na Praça Portugal, coração da Aldeota, onde o ato se encerrou por volta das 17h30. O público estimado na capital cearense foi de 15 mil pessoas, segundo o grupo Conexão Patriota.

Na praça, os 14 deputados federais cearenses que votaram pela retirada do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça, comandado por Sergio Moro, para a Pasta da Economia, de Paulo Guedes, foram citados nominalmente do alto de um trio elétrico e vaiados um a um. O ministro foi homenageado com um boneco inflável gigante, vestido de super-herói, vestido de verde e amarelo, com uma cobra morta nas mãos, ao lado de um boneco de Bolsonaro.

Presente desde a concentração do ato, o deputado federal Heitor Freire, presidente estadual do PSL, deu relevância aos números obtidos nas urnas em outubro. “O Congresso Nacional e as instituições precisam saber que esses mais de 57 milhões que votaram em Bolsonaro continuam apoiando ele. Não são manifestações pagas”, disse Freire, que também questionou as recentes pesquisas apontando queda na avaliação do Governo. “Eu não acredito muito nessas pesquisas não, porque o que nós vemos nas ruas é totalmente diferente”, afirmou, ao lembrar que Bolsonaro foi celebrado na visita a Pernambuco na última sexta (24).

Brasília

Em Brasília, os manifestantes fizeram uma passeata pela Esplanada dos Ministérios. Carregavam faixas de apoio a Bolsonaro e em defesa das reformas e com ataques aos partidos do Centrão.

Moro elogiou os atos. “Festa da democracia”, tuitou. “Povo na rua é democracia. Com povo e Congresso, avançaremos. Gratidão. #Brasil”.

Bolsonaro demonstrou satisfação com os atos. Ao chegar ao Palácio da Alvorada após viagem ao Rio, Bolsonaro desceu do carro e cumprimentou apoiadores. “Não houve nenhum incidente. Foram pedir aquilo que todos querem: paz, democracia, liberdade, responsabilidade. Vamos negociar o futuro dessas crianças”, disse o presidente. No local, crianças estavam acompanhadas dos pais.

O presidente disse que as manifestações pró-governo em várias cidades pelo País são um “recado” aos que “teimam com velhas práticas” e, segundo afirmou, não permitem que o “povo se liberte”.