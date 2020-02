Atos de policiais no Ceará dominam discussões na Câmara Municipal de Fortaleza

A sessão desta quinta-feira (20) da Câmara Municipal de Fortaleza foi dominada pelos episódios que vêm ocorrendo no Ceará nos últimos dias. Vereadores subiram à tribuna em sequência para comentar a paralisação de alguns grupos de policiais militares, além do episódio ocorrido em Sobral na quarta (19) que terminou com o senador licenciado Cid Gomes (PDT) baleado.

O vereador Sargento Reginauro (Sem Partido), que é ex-presidente da Associação dos Profissionais da Segurança (APS), cobrou punição a Cid por utilizar uma retroescavadeira para, segundo ele, tentar entrar no Batalhão em Sobral, criticando o que chamou de "fazer justiça com as próprias mãos". Contudo, o vereador ressaltou que o responsável pelo atentado ao senador licenciado deve, sim, ser punido pelo ato.

Outros parlamentares, entretanto, tiveram falas contrárias à de Reginauro. Dr. Porto (PRTB) criticou a postura "corporativista" do parlamentar, além de defender Cid Gomes. "O ex-governador estava ali para mostrar que está a favor da população", ressaltou.

'Motivo eleitoreiro'

"Há uma triste tentativa de justificar o injustificável por parte do Sargento Reginauro", contrapôs o líder do Governo Roberto Cláudio (PDT) na Câmara, Ésio Feitosa (PDT). Vereadores apontaram intenções eleitoreiras que estariam por trás da movimentação de alguns grupos de policiais.

"Os homens que deveriam estar proporcionando segurança, estão ameaçando. (...) E eu não vejo outro motivo a não ser motivo eleitoreiro", afirmou o presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT).

"A gente sabe que envolve unicamente um objetivo a disputa eleitoral", ressaltou Larissa Gaspar (PT). "É inadmissível esse processo de milicianização da Polícia. Essa instrumentalização de um poder que é delegado pelo Estado para que esses profissionais façam a defesa da vida e, ao contrário disso, eles estejam literalmente tocando o terror".

CPI na Assembleia

Renan Colares (PDT) sugeriu ainda que a Câmara Municipal de Fortaleza acompanhe a tramitação de uma proposta de CPI que quer investigar a arrecadação milionária das associações de policiais e bombeiros na Assembleia Legislativa. O parlamentar pediu que, caso a CPI seja instalada, um vereador da Mesa Diretora do Legislativo Municipal acompanhe os trabalhos.