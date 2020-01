Irã nomeia novo líder para a força Al-Qods, Esmaïl Qaani

O guia supremo iraniano nomeou Esmail Qaani como o novo chefe da força Al-Qods após a morte de seu comandante nesta sexta-feira (3) em um ataque americano no aeroporto de Bagdá.

"Após o martírio do glorioso general Qassem Soleimani, nomeio o brigadeiro-general Esmaïl Qaani comandante da força Al-Qods" da Guarda Revolucionária, declarou o aiatolá Ali Khamenei em comunicado publicado em seu site oficial.

Até agora, Qaani era vice-comandante da força Al-Qods, responsável pelas operações estrangeiras do Irã. O aiatolá Khamenei o descreveu como "um dos comandantes mais condecorados" da Guarda Revolucionária, o exército ideológico iraniano, desde a guerra Irã-Iraque (1980-1988). "As ordens da força Al-Qods permanecem exatamente as mesmas que sob a direção do mártir Soleimani", ressaltou o guia supremo.