Veja como tirar certidão de nascimento, casamento e outros documentos em Fortaleza

A documentação é uma forma que o cidadão tem de se afirmar como integrante de um meio. Todos, sem exceção, devem ter os registros pessoais, uma vez que estes fazem parte do dia a dia de qualquer pessoa, seja para entrar em um novo trabalho, fazer matrícula em instituições, bem como a inscrição em concursos públicos ou compra de bens, sejam eles quais forem. Confira alguns dos questionamentos mais recorrentes sobre documentação e as respostas deles.

Como tirar 2ª via da certidão de casamento em Fortaleza?

O casal ou um dos cônjuges deve procurar o cartório onde foi retirada a certidão original. O cartório vai exigir documentos e vai cobrar um valor, que varia em cada estabelecimento. Uma dica é ligar para o cartório antes de ir ao local, pois algumas unidades estabelecem critério de pagamento ou cobram documentos específicos.

Como tirar 2ª via da certidão de nascimento em Fortaleza?

Há duas formas de tirar a segunda via da certidão de nascimento: indo no cartório em que fez a primeira via do registro ou pela internet. É cobrada uma taxa, que pode variar de local para local. Em Fortaleza e na Região Metropolitana, há a possibilidade de emitir a segunda via de documentos que foram registrados em outros municípios ou estados. Ou seja, a pessoa que fizer a solicitação não precisa mais se deslocar ao local em que o registro foi feito a primeira vez, evitando, assim, alguns custos extras. O prazo máximo para a entrega do documento é de até cinco dias úteis.

Como tirar certidão de óbito em Fortaleza?

A solicitação da segunda via da Certidão de Óbito não é gratuita, como a primeira. A pessoa, então, deverá ir ao Cartório de Registro Civil que emitiu a 1ª via e pagar uma taxa que varia de local para local. O interessado deverá apresentar a identidade e fazer o pagamento. Caso não seja possível realizar o pedido diretamente na instituição, existem serviços disponíveis na internet para isso.

Onde tirar carteira de trabalho em Fortaleza?

A Carteira de Trabalho deve ser solicitada na Superintendência Regional do Trabalho, em postos de Fortaleza ou região metropolitana. O atendimento nesses locais é feito por meio de agendamento. Para o pedido, são necessários fotos 3x4 e alguns documentos.

Perdi meu título de eleitor. O que fazer?

O pedido de uma segunda via deve ser feito no cartório eleitoral da zona onde está cadastrado. O pedido deve ser feito no prazo de até 10 dias antes de uma eleição. O documento garante o alistamento eleitoral e só emitido uma segunda via caso o eleitor pague eventuais multas.

Como transferir título de eleitor?

A transferência do documento que garante o direito ao voto deve ser feita em um cartório eleitoral. A lei exige um período mínimo de moradia na cidade para onde o eleitor quer transferir o título.

