Onde tirar carteira de trabalho em Fortaleza?

Importante para garantir os direitos do trabalhador, como aposentadoria, seguro-desemprego e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Carteira de Trabalho pode ser solicitada na Superintendência Regional do Trabalho (SRT) e em outros pontos da rede de atendimento da pasta, localizados no Papicu, Centro, Presidente Kennedy, Maracanaú e Caucaia. O atendimento desses locais acontece por meio de agendamento.

É necessário que a pessoa apresente comprovante de residência com CEP; documento original que contenha o nome do interessado, filiação, data e local de nascimento, número do documento com órgão emissor e data de emissão; comprovação de estado civil mediante apresentação da Certidão de Nascimento (solteiros) ou Certidão de Casamento (casados).

Poderá ser exigida uma fotografia 3x4, com fundo branco, com ou sem data, colorida e recente, a qual identifique o solicitante. O custo varia e há locais que o entregam no mesmo dia.

Os pontos de atendimento em Fortaleza são na Rua 24 de maio, 178, Centro; Shopping Riomar Kennedy, na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100; Agência do Trabalho Riomar Papicu, na Avenida Desembargador Lauro nogueira, 1500; Gerência de Maracanaú, na Rua 14, nº 4, Jereissati 1; e na Agência de Caucaia, na Rua Presidente Getúlio Vargas, 27.

