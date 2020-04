"Solidariedade Vale Muito" arrecada doações para cearenses

Com objetivo de ajudar instituições filantrópicas que estão sofrendo com impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do coronavírus, o Sistema Verdes Mares (SVM) aposta na solidariedade e na mobilização social como forças transformadoras. O SVM abre espaço na programação deste sábado (11), véspera da Páscoa, para beneficiar instituições cearenses com doações por meio do programa “Solidariedade Vale Muito”.

O programa será exibido ao vivo por seus canais online, mídias sociais e na programação da TV Diário por 12 horas. Nomes da música e do humor participarão do projeto. Os donativos arrecadados serão entregues para a Central Única das Favelas (Cufa), o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e para o Movimento Supera Fortaleza.

Do forró e sertanejo foram convidados Xand Avião, Waldonys, Solange Almeida, Marcia Fellipe, Zé Cantor, Tati Girl, Fábio Carneirinho, Luís Fidélis, Kadu Martins, Matheus Fernandes, Felipão, Renno Poeta, Avine Vinny e Ítalo Poeta. Eles cantarão das 8h às 22h, com exibição pela TV Diário e nos canais online, por meio de lives, direto da casa de cada um. O “Solidariedade Vale Muito” será conduzido por apresentadores e jornalistas da rádio e da televisão e traz ainda a irreverência de humoristas como Lailtinho Brega, Luana Do Crato, Bené Barbosa e Ramon Oliveira.

Solidariedade

O superintendente do Sistema Verdes Mares, Ruy do Ceará, ressalta que, ao longo dos mais de 50 anos, os veículos de comunicação do SVM desempenham papel social no Estado. “Estamos em um dos períodos mais delicados da história e não podíamos assistir a tudo isso de braços cruzados. Primeiro, temos o compromisso e o dever de levar a informação verdadeira e relevante sobre o coronavírus à população. Acredito que estamos fazendo isso com muita responsabilidade. E em segundo lugar, é nossa missão protagonizar ações que vão beneficiar e transformar a realidade de muitas pessoas”, justifica.

Os impactos sociais e financeiros causados pelo isolamento social, para evitar a proliferação do novo coronavírus, geram ainda mais preocupação em famílias das periferias do Estado — o que impulsionou o grupo a se mobilizar. “A gente tem na veia essa obrigação com os cearenses. A ideia é de unir esforços para buscar fortalecer”, explica Fábio Ambrósio, diretor de programação do SVM.

O SVM, nesta campanha, trabalha para aproximar o público, enquanto a Cufa e o Movimento Supera atuam como articuladores, fazendo as doações chegarem até quem mais precisa. “Acreditamos que, com este movimento seja possível fazer a diferença na vida das pessoas”, pontua o diretor comercial do Sistema Verdes Mares, Erick Picanço.

Doações

Durante a transmissão na TV Diário e na Internet, um código ficará disposto na tela para os que os interessados acessem uma página de arrecadação em dinheiro. Ao direcionar o celular para o ”QRcode”, o espectador acessará o site de doações.

Supera Fortaleza

Doação em dinheiro no site ou no‘Somos Um’ pelo telefone: (85) 99218.3350 para outros tipos de doação.

Doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza nos seguintes pontos de coleta:

Mercadinhos São Luiz: Shopping Del Paseo, Shopping Benfica, Grand Shopping - Acesso 1 (Frei Cirilo) e Rua Alfredo Ladislau 1430, Varjota

CUFA

Doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza

Assaí Atacadista

Bezerra de Menezes | Av Bezerra de Menezes 571

Parangaba | Av. Godofredo Maciel, 86

Cidade dos Funcionários | Rodovia BR 116, 581

W.Soares | Av Washington Soares, 5657

Caucaia | Rodovia BR 222 6970

Maracanau | Av DR. Mendel Steiburch 2770

Pinheiros Supermercados

Pici | Rua Piauí, 1110

Messejana | Av W. Soares 1008

Maraponga | Av Godofredo Maciel 4000

Messejana 2 | Av. Frei Cirilo 4290

Super Lagoa

Parangaba | Av. gomes brasil, 201

Centro | Rua solon Pinheiro, 136

Juazeiro | Rua da conceição, 484,498,520 – centro

Barra | Rua mozart pinheiro de lucena, 1711 - nova assunção

Sobral | Junco Rua josé de arimatéia monte e silva, 395 - campo dos velhos

North Shopping Av. bezerra de menezes, 2450 - loja 550

Sobral Derby | Av. Euripedes Ferreira gomes, 800 - derby clube,

Messejana | Rua Guilherme alencar, 259

Luciano Cavalcante | Rua Virgílio Bastos Dos Santos, 66

Lago Jacarey | Rua Pedro Lazar, 877 – Cambeba

Cidade 2000 | Av. central oeste, 1001

Rodolfo Teófilo | Rua professor costa mendes, 2065



Atacadão LAG

Iguatu | Av. Dos Quixelôs, 71

Maracanaú Av. I - 17 - Lojas 14 A 24, Conjunto Jereissati 1

O Hemoce realiza coleta de sangue das 9h às 16h no sábado (11), no Extra Hipermercado da Av. Aguanambi. Os interessados devem agendar um horário pelo site ou pelos números 31012305 ou 310122916.