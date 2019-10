Vídeo mostra pelo menos 6 pessoas em térreo de prédio que desabou em Fortaleza

Um novo vídeo de câmeras de segurança de um estabelecimento mostra pelo menos 6 pessoas no térreo do Edifício Andrea, prédio de sete andares que desabou na terça-feira (15) no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

No vídeo, percebe-se três pessoas conversando próximo ao portão que dá acesso ao prédio. Outras duas pessoas conversam do lado oposto.

Uma sexta pessoa, o vigilante Vando Pereira, com camisa preta está sentada em uma cadeira na Rua Tomás Acioli e, ao ouvir o barulho da queda, corre para fugir dos escombros.

"Eu estava sentado lá trabalhando como eu sempre fico de vigilante na frente do prédio. Ouvi um estalo grande quando eu olhei já vi aquele poeiral. De repente estava tudo pelo chão, você não enxergava mais nada. Sai correndo e graças à Deus consegui sobreviver", disse.