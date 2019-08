Veja as mudanças no trânsito do Anel Viário com o início das obras

Os motoristas que trafegam no 4º Anel Viário, na altura da CE-060, devem redobrar atenção a partir desta sexta-feira (2), quando começam os trabalhos para a garantir o prazo de entrega do Anel Viário, que vai até o fim deste ano. Nesta etapa das obras, o serviço será direcionado à instalação do viaduto para conectar a CE-060 (Maracanaú) com o Anel Viário. A meta da Superintendência de Obras Públicas (SOP), vinculada à Secretaria da Infraestrutura, é liberar em 60 dias o tráfego em linha reta neste cruzamento (Fortaleza-Pacatuba e Caucaia-Eusébio).

Para viabilizar as obras, segundo a SOP, parte do cruzamento com o Anel Viário será interditado, com fluxo colocado em pista simples e desvios sinalizados pelo Detran. Com as alterações no trânsito, os motoristas devem ficar atentos ao fluxo lento nas vias e aos trajetos alternativos na região. Confira mapa ilustrativo com as sinalizações das mudanças:

Imagem: Wanessa Rodrigues

Trajetos

O condutor que se desloca de Fortaleza para Caucaia ou Pacatuba, vindo pela Avenida Godofredo Maciel, deve dobrar à direita na Avenida Edson Magalhães e acessar a Avenida de Contorno Oeste. Dali, o motorista que desejar seguir para Caucaia retoma a passagem pelo Anel Viário a esquerda, enquanto aquele que vai para o interior atravessa a rodovia e pega a Avenida Parque Norte 2 até a Avenida do Contorno para entrar na CE-060.

O motorista que sai de Pacatuba/Redenção para seguir até Fortaleza, deverá seguir pela CE-060 até a Rua Coronel Pedro Sampaio, pegando em seguida a Avenida Central da Pajuçara, depois virar à direita para um curto trecho do Anel Viário para fazer retorno e, em seguida, continua na via até entrar na Rua Novo Amanhecer. Ali, há um semáforo para entrar na Avenida Radialista João Ramos e chegar à rota central e seguir para a capital.

O sentido BR-116/Caucaia e o inverso continuam seguindo pelo Anel Viário, porém, apenas com uma faixa cada, podendo haver picos de trânsito lento. Já quem vai da BR-116 rumo a Maraponga, deve dobrar na rua Novo Amanhecer, continuando a rota Pacatuba/Fortaleza. Se o rumo for o Interior, a recomendação é dobrar à esquerda no semáforo com a avenida Parque Norte 1. A rota Caucaia/Maraponga é feita através de retorno no Anel Viário, conforme sinalizado no mapa.

Outros viadutos

Enquanto isso, na CE-040 (Eusébio) avança o apronto da passagem sob o viaduto do Anel Viário. No encontro com a CE-065 (Maranguape), os trabalhos no elevado foram retomados com o fim do período chuvoso e seguem o cronograma de intervenções.