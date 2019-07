Obras para instalação de viaduto da CE-060 sobre Anel Viário começam nesta sexta-feira

Começam nesta sexta-feira (2), as obras de construção do viaduto da CE-060 sobre o Anel Viário, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), o tráfego em linha reta nos cruzamentos Fortaleza/Pacatuba e Caucaia/Eusébio poderá ser liberado em 60 dias. O viaduto tem previsão de entrega até o fim do ano.

Segundo a SOP, parte do cruzamento com o Anel Viário será interditada, com fluxo colocado em pista simples e desvios sinalizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A interdição já acontece a partir desta sexta-feira (2).

Novos trajetos