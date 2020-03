Vacinação de idosos contra gripe ocorrerá apenas em residências nesta quinta-feira em Fortaleza

Após imunizar mais de 140 mil pessoas e atingir a meta de cobertura na primeira etapa de vacinação contra a gripe H1N1, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza informou nesta quarta-feira (25) que a vacinação será realizada apenas em regime domiciliar, imunizando pessoas com mais de 80 anos e os idosos com idade entre 60 a 79 anos que estejam acamados.

Desde o sábado (21), a rede de atendimento funcionou distribuída nos 113 Postos de Saúde, 200 escolas municipais e pontos de vacinação em regime de "drive-thru" em estacionamentos de shoppings e campus universitário. Idosos saíram de casa em meio a quarentena e chegaram a formar filas para serem vacinados contra a gripe.

A vacinação nos postos de saúde e drive-thru só será retomada quando o segundo lote de vacinas do Ministério da Saúde chegar à capital cearense, o que deve ocorrer na próxima semana.

O atendimento domiciliar é feito mediante cadastro no posto de saúde da área. Para realizar o cadastro, é necessário entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde por meio do WhatsApp pelo número 85 999894799. Por meio deste canal, serão feitos os agendamentos e as confirmações de datas e horários das visitas.