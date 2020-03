UPAS que atendem suspeitos de Covid-19 em Fortaleza são higienizadas pela Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza realizou, na noite de sexta-feira (27) e madrugada deste sábado (28), o trabalho de higienização do entorno das seis UPAs que atendem casos suspeitos de novo coronavírus. A limpeza começou na noite desta sexta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Cristo Redentor.

Segundo a Prefeitura, o entorno das unidades foi lavado com hipoclorito por equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos.

Em Fortaleza, os pacientes suspeitos de Covid-19 são atendidos nas UPAs dos Bairros Vila Velha, Cristo Redentor, Itaperi, Bom Jardim, Edson Queiroz e Jangurussu, segundo o plano de contingência elaborado pela Prefeitura.

Além disso, há atendimento em oito hospitais da capital: Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Infantil de Fortaleza, Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira (Frotinha de Messejana), Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha da Parangaba), Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura (Frotinha do Antônio Bezerra), Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana, Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter e Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará.

De acordo com o informe epidemiológico da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), há 286 casos do novo coronavírus no Ceará, sendo 268 dos registros em Fortaleza, epicentro da pandemia no Ceará. O estado contabiliza três óbitos pela Covid-19.