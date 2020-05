Três novos postos de saúde são instalados no Pirambu, Goiabeiras e Ancuri, diz Roberto Cláudio

Com a reabertura do posto de saúde Guiomar Arruda, no Pirambu, nesta terça-feira (26), e a entrega de duas novas unidades em junho, Fortaleza ganha mais três novos locais de atendimento de Covid-19. O anúncio foi feito em live por Roberto Cláudio nesta noite.

A previsão é de que as novas duas unidades que estão sendo construídas estejam prontas na primeira quinzena do mês que vem nos bairros Goiabeiras e no Ancuri, na Alamenda das Palmeiras, um empreendimento habitacional do Minha Casa Minha Vida, com mais de 5 mil famílias.

Roberto Cláudio destacou que a provação pelos vereadores da antecipação dos feriados de 11 de junho (Corpus Christi) e 15 de agosto (Nossa Senhora de Assunção) para esta quarta-feira e quinta. Lotéricas, bancos e 12 postos de saúde municipais vão estar abertos nesta quarta e na quinta.

O estado chegou a 37.021 casos registrados de Covid-19 e 2.603, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualização feita às 17h43 desta terça-feira (26). São 110 a mais na comparação com o mesmo boletim de ontem. Apesar de contabilizadas agora, os óbitos podem ter ocorrido em outras datas, em razão do resultado dos testes para detectar a presença do vírus.

Desde o início da pandemia, no entanto, 23.299 pessoas se recuperaram. O total de testes aplicados é 90.476. A taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) está em 87,47% no Ceará, enquanto a de enfermeiras está em 66,86%.