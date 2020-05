Farmácias, supermercados e UPAs devem permanecer abertos nos feriados antecipados em Fortaleza

O comércio essencial de Fortaleza deve seguir em funcionamento durante os feriados adiantados de Corpus Christi e Nossa Senhora da Assunção, previstos para acontecer nestas quarta (27) e quinta-feiras (28). A antecipação das folgas foi aprovada pelos vereadores da Capital na tarde desta terça-feira (26). O objetivo é diminuir a circulação de pessoas e, assim, tentar reduzir a disseminação do novo coronavírus.

Farmácias e supermercados, serviços já autorizados a funcionar durante o isolamento social, permanecem abertos em horário normal. As Unidades de Pronto Atendimento municipais (UPAs) também continuam atendendo normalmente.

Funcionamento

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados informou que, na Capital, o comércio continua em horário normal. Antônio Sales, secretário-executivo da entidade, orienta que as unidades mantenham as medidas sanitárias já recomendadas durante a pandemia. “Orientamos que somente uma pessoa de cada família entre nos ambientes e que estejam protegidas com máscara”.

Farmácias

Horário normal também para as farmácias. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Estado do Ceará (Sincofarma), como as lojas são de caráter essencial, não haverá mudança nas operações.

Postos de combustível

Os postos de combustível continuam abertos, em horário tradicional: as unidades de Fortaleza funcionam das 7h às 19h e as lojas em estradas e rodovias abrem 24h.

Serviços de saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) confirmou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) sob gestão municipal terão horário normal.

Aulas virtuais

Na rede pública de ensino, a Secretaria da Educação (Seduc) informou, através de nota, que não haverá aulas online para os alunos de escolas estaduais, em Fortaleza. Os demais municípios devem seguir as atividades normalmente.

Projeto aprovado

Na tentativa de diminuir a circulação de pessoas e, assim, conter o avanço da pandemia de Covid-19 na Capital, a Câmara Municipal de Fortaleza autorizou a Prefeitura a adiantar ambos os feriados, oficialmente marcados para 11 de junho e 15 de agosto, respectivamente. O texto foi enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal, na segunda-feira (25), e aprovado em regime de urgência, durante sessão virtual.

Isolamento

No projeto enviado à Câmara, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, justifica que a antecipação dos feriados busca atingir índices maiores de isolamento social na Capital para o combate à Covid-19.

Fortaleza é o epicentro da pandemia no Ceará, com 20.146 infectadas pela doença e 1.687 mortes registradas, de acordo com o último balanço divulgado pela Sesa, na tarde desta segunda-feira (25).