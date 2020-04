Testes rápidos vindos da China devem suprir demanda do Ceará por três meses, diz Dr. Cabeto

As 90 toneladas de insumos hospitalares que chegaram ao Ceará vindas da China na tarde deste domingo (26) são suficientes para suprir a demanda por Equipamentos de Proteção Indivisual (EPIs) durante três meses no Estado, segundo o secretário da sáude Carlos Roberto Rodrigues Martins Sobrinho, o Dr. Cabeto. Cerca de 40% do material vai ser remetido para municípios do interior onde há maior número de casos da doença.

"Essas 90 toneladas estão dentro do planejamento do Estado. Inclusive de auxílio aos municípios, para que a gente possa ampliar e garantir segurança a todos os profissionais de saúde. Essa carga foi planejada para os próximos três meses. Nós temos uma carga de EPIs que se planeja para três meses" afirmou.

A distribuição vai levar em consideração os municípios que apresentem o maior número de registros da doença e poderão ser encontrados hospitais e nas Unidades de Pronto e Atendimento (UPAs).

"O percentual vai ser distribuído equitativamente por população e número de casos. Nós fizemos um cálculo estatístico e uma parte, equivalente a 40% vai para o interior do estado e os outros 60% ficam em Fortaleza que é o município que tem o maior número de casos.Vamos disponibilizar nas Upas para aqueles que tenham mais de cinco dias de sintomas. Agora, vale ressaltar que esses testes vão se juntar a outros 120 mil que serão feitos inclusive com drive thru”, explicou.

Compra de respiradores

O secretário anunciou ainda que o governo do Estado realizou a compra de 200 respiradores para auxiliar no tratamento de pacientes com a Covid-19. Os equipamentos devem ser chegar até o início de maio.

"O estado do Ceará se antecipou comprando respiradores a um custo bem menor do que a maioria dos outros estados, se olharmos um custo médio de um respirador é em torno de US$ 43 mil e compramos por US$ 23 mil. Há previsão da entrega de 200 respiradores dia 30 de abril no aeroporto de Pequim e, se tudo der certo, dia 4 ou 5 de maio chegam ao estado", concluiu.

Covid-19 no Ceará

Chegou a 6.086 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Ceará. A quantidade foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 14h30 deste domingo (26). As mortes causadas pela doença subiram para 359, 32 a mais que o informado às 9h de hoje.

Entre o total de infectados, Fortaleza acumula 4.852 e 285 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com

Testes rápidos da China

O avião vindo da China com carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para atender a demanda do sistema público de saúde do Estado pousou em Fortaleza no início da tarde deste domingo (26). A aeronave, que fez escala em Togo, na África, pousou na Capital por volta das 12h30.

Avião pousou na capital cearense com a carga de 90 mil toneladas de testes rápidos por volta de 12h30 Foto: Camila Lima

O titular da Secretaria da Saúde do Ceará (sesa), Carlos Roberto Sobrinho, o Dr. Cabeto, foi pessoalmente ao Aeroporto de Fortaleza receber os insumos hospitalares. A lista de itens apresenta testes de identificação do coronavírus e equipamentos de proteção individual.

Leitos

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, deve contar com 34 novos leitos de enfermaria para atendimento a pacientes com coronavírus, segundo anúncio do governador Camilo Santana, feito por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira (24). O funcionamento da unidade teve início no dia 22 de março com 210 leitos.