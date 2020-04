Ceará registra mais de 6 mil casos de Covid-19 e 359 mortes, segundo Sesa

Chegou a 6.086 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Ceará. A quantidade foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 14h30 deste domingo (26). As mortes causadas pela doença subiram para 359, 32 a mais que o informado às 9h de hoje.

Entre o total de infectados, Fortaleza acumula 4.852 e 285 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 231 e 122 casos, respectivamente.

A taxa de letalidade no Ceará é de 5,9%. A faixas etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 104 pacientes nesse intervalo de idade.

Os casos estão distribuídos por 134 municípios cearenses; destes, 45 apresentaram óbitos. Ao todo, 17.288 possíveis casos de coronavírus estão sendo investigados no Ceará, e 21.114 pessoas já foram testadas em todo o Estado.