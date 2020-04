Sobe para 43 o número de mortes provocadas pela Covid-19; óbitos ocorreram em 12 municípios

A plataforma digital IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa-CE), trouxe, na sua última atualização, às 14h desta quarta-feira (8), o registro de mais uma morte em decorrência da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Com isso, o número de óbitos subiu de 42 para 43, no Ceará; na terça-feira (7), eram 40. O registro ocorreu na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Capital, por sua vez, continua com o maior número, chegando a contabilizar 31 casos da doença cuja evolução se deu para morte. A taxa de letalidade é de 3,33%.

Desta forma, já houve óbitos em decorrência da infecção viral, além de Fortaleza, nas cidades de: Eusébio (2), Aracati (1), Cariús (1), Caucaia (1), Farias Brito (1), Iguatu (1), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Maracanaú (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

Casos confirmados

A plataforma digital também atualizou o número de casos confirmados da Covid-19. Na manhã desta quarta, eram 1.268 testagens positivas para o novo coronavírus; agora são 1.291.

Desse total, 1.130 foram diagnosticados em Fortaleza, os demais se espalham por outros 43 municípios de todas as macrorregiões de Saúde do Ceará. A Sesa ainda contabiliza 9.555 casos suspeitos no Estado.

Cidades com casos confirmados:



FORTALEZA 1130

AQUIRAZ 28

MARACANAU 20

CAUCAIA 17

Sem informação 17

SOBRAL 14

HORIZONTE 6

QUIXADA 4

EUSEBIO 3

ICO 3

IGUATU 3

JAGUARIBE 3

JUAZEIRO DO NORTE 3

ARACATI 2

CARIUS 2

ITAITINGA 2

MARANGUAPE 2

NOVO ORIENTE 2

PACATUBA 2

PINDORETAMA 2

SANTA QUITERIA 2

AMONTADA 1

BEBERIBE 1

CANINDE 1

CASCAVEL 1

CATARINA 1

CRATEUS 1

CROATA 1

FARIAS BRITO 1

GUARACIABA DO NORTE 1

IPAPORANGA 1

IPUEIRAS 1

ITAPAJE 1

ITAPIPOCA 1

LAVRAS DA MANGABEIRA 1

LIMOEIRO DO NORTE 1

MASSAPE 1

MAURITI 1

MOMBACA 1

PEDRA BRANCA 1

QUIXERAMOBIM 1

REDENCAO 1

SANTANA DO ACARAU 1

SENADOR POMPEU 1

TIANGUA 1

