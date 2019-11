Sistema Verdes Mares vence Prêmio ACM de Jornalismo em três categorias

O Sistema Verdes Mares ganhou o Prêmio ACM de Jornalismo nas categorias impresso, telejornalismo e radiojornalismo na noite desta quinta-feira (28), em cerimônia realizada na na área externa da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará (Esmec), em Fortaleza.

O Diário do Nordeste foi premiado na categoria Jornal Impresso com o repórter Felipe Mesquita, com a reportagem "Celeridade Processual" e com a repórter Jéssica Welma, com a reportagem "Cenário Turvo na Justiça".

Na categoria Telejornalismo, a TV Diário recebeu a premição por meio do repórter Felipe Mesquita, com a reportagem "Cresce em 351% o número de audiências por videoconferência no Ceará".

A reportagem "Pai presente" foi premiada na categoria Radiojornalismo. Os agraciados foram os jornalistas Elon Nepomuceno, Lyana Ribeiro e Daniella de Lavôr Araújo da Rádio Verdinha 810.

A edição de 2019 do prêmio teve mais que duas vezes e meia o número de inscrições registrado no ano passado.