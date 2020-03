Seis casos suspeitos de coronavírus são investigados no Ceará 

O Ceará investiga seis casos suspeitos de coronavírus (COVID-19), conforme informações do Ministério da Saúde divulgadas nesta segunda-feira (2). A quantidade de casos em investigação continua a mesma anunciada pelo Ministério ainda na sexta-feira (28), porém, o número de casos descartados saiu de dois na sexta para seis casos nesta segunda.

Os números no Brasil são:

433 casos em investigação

2 confirmações em São Paulo (pacientes estão em isolamento domiciliar)

162 casos descartados

Neste novo balanço, não há "caso provável", aquele quando o paciente apresenta sintomas e teve contato direto com uma pessoa que teve Covid-19 confirmado.

Primeiros casos suspeitos no Ceará

O primeiro paciente com suspeita da doença no Ceará foi em Sobral, no ínicio do mês de fevereiro, mas foi a infecção foi descartada. O outro caso em investigação foi de uma pessoa moradora de Crateús, conforme informações da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Todos os pacientes com suspeita do novo coronavírus fazem exames que são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), em Fortaleza, conforme padrão estabelecido no Estado. A análise deve apontar se estes pacientes estão com alguma doença que já circula no Ceará, como algum tipo influenza.

Caso essa possibilidade seja descartada, as amostras devem ser enviadas para um dos Centros Nacionais de Influenza, são eles: a Fiocruz (Rio de Janeiro), o Instituto Evandro Chagas (Pará), ou Instituto Adolfo Lutz (São Paulo) para confirmar ou descartar a infecção por coronavírus.

Coronavírus

A disseminação de casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus provoca várias dúvidas. Mas, não há motivo para desespero, reforça o infectologista Danilo Campos, que foi ouvido pelo Sistema Verdes Mares para tirar dúvidas sobre o assunto. Um dos esclarecimentos feitos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que pessoas que não tenham sintomas respiratórios não precisam utilizar máscara cirúrgica.

Essa não é a primeira vez que o mundo entra em alerta por causa de uma doença. Nos últimos séculos, várias epidemias amedrontaram a população e deixaram número de vítimas em grandes proporções.

No mundo

A epidemia do novo coronavírus já vitimou fatalmente de 3.043 pessoas no mundo inteiro, segundo atualização da Organização Mundial da Saúde (OMS) desta segunda-feira (2), provocando consequências em todo o planeta, sobretudo econômicas, com risco de recessão na Alemanha e Itália e uma desaceleração do crescimento mundial.

Na China - onde o vírus surgiu, no fim de 2019 - as autoridades anunciaram, em atualização nesta segunda-feira, 42 novas mortes, o que eleva o balanço da doença no país a 2.912 vítimas fatais. Os 202 novos casos registrados nesta segunda-feria na China continental representam, no entanto, o menor número diário desde janeiro.