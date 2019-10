Primeira morte do desabamento do Edifício Andrea é confirmada pelo Corpo de Bombeiros

Treze horas após o desabamento do Edifício Andrea, uma pessoa foi retirada dos escombros morta na noite desta terça-feira (15), no Dionísio Torres. A informação foi confirmada, no local, pelo Coronel Luís Eduardo Soares de Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros, por volta das 23h56 desta terça-feira (15).

A vítima foi identificada como Frederick Santana dos Santos, de 30 anos. "Ele não estava no prédio, estava trabalhando no mercadinho ao lado, que foi já um efeito colateral do desabamento do prédio que acabou atingindo a esse mercadinho. Ele é a nossa primeira vítima confirmada", disse o coronel Holanda.

8 seguem desaparecidos no escombros e 9 resgatados com vida. Corpo de Bombeiros dá números oficiais da tragédia no Edifício Andrea

De acordo com informações do local, o homem retirado é o que estava descarregando o caminhão de água no mercantil vizinho ao prédio, quando houve o desabamento. Ele foi atingido e teve partes do corpo imprenssado nos escombros.

No momento do resgate, o Corpo de Bombeiros pediu silêncio às pessoas que estavam na região, para tentar escutar possíveis pedido de ajuda.

Amigo esperava resgate

O outro entregador que descarregava o mesmo caminhão conseguiu correr a tempo e sobreviveu. Antônio Gomes Marcelino, 34 anos, disse, de manhã, que esperava que conseguissem retirar o amigo. "Ele não conseguiu sair. Traga notícias dele. Eu nasci de novo. Eu corri, estava em baixo, no comércio de frente", disse Antonio.

Em nota, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a família da vítima já foi comunicada e que recebe acompanhamento psicológico e social. "Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Outras oito pessoas foram reportadas às autoridades como presentes no local durante o desabamento e seguem como desaparecidas. O trabalho de buscas continua 24 horas", informa ainda a nota.

Primeira vítima

Esta é a primeira vítima da tragédia que aconteceu no cruzamento das ruas Tibúrcio Cavalcante com Tomás Acioli. De manhã, os Bombeiros informaram que uma pessoa tinha morrido, mas a informação foi corrigida no início na noite de hoje, tanto pelos Bombeiros, como pelo governador Camilo Santana. Frederick, portanto, é a primeira vítima do desabamento do Edifício Andrea.