Entregador levava água a comércio quando prédio desabou no bairro Dionísio Torres

Várias pessoas que estavam no entorno do prédio que desabou na manhã desta terça-feira (15), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, e escaparam com vida após o desabamento. É o caso do entregador de água Antônio Gomes Marcelino, 34 anos, que fazia a entrega em um comércio quando houve o incidente.

Em entrevista à reportagem, Antônio Gomes disse que estava descarregando o caminhão com outro entregador e esperava que conseguissem tirar o colega dos escombros.

"Ele não conseguiu sair. Traga notícias dele. Eu nasci de novo. Eu corri, estava em baixo, no comércio de frente", disse Antonio.

O desabamento

O Edifício Andrea desabou na manhã desta terça-feira (15), às 10h28, no cruzamento da Rua Tomás Acioli com Rua Tibúrcio Cavalcante, no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

A movimentação no local ainda é intensa. Moradores buscando informações sobre o que aconteceu. Os entulhos caíram em cima de casas vizinhas e sobre um caminhão. Pelo menos seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência foram ao local para atender a ocorrência.