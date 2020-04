'Precisamos sobreviver', diz representante de pescadores sobre comércio de peixes no Mucuripe

Às vésperas da Páscoa, pescadores e diversas pessoas foram flagradas, na manhã desta terça-feira (7), na Praia do Mucuripe, desrespeitando o decreto que proíbe aglomerações no Estado. Embora a venda de produtos essenciais, como alimentos, esteja liberada pelo governo do Estado, aglomerações são proibidas pelo documento, podendo gerar multa, além de medidas como apreensão, interdição e emprego de força policial.

Sobre o problema, o presidente da colônia de pescadores Z8, do Bairro Vicente Pinzón, Possidônio Soares, defende a categoria e afirma que os pescadores têm que sobreviver.

“O pescador tem que sobreviver. Não pode ficar em terra chegando ao ponto de não ter pelo menos R$ 1 no bolso para a sua família”, disse.

Ele reconheceu, entretanto, que o ideal seria que todos estivessem com máscaras.

“Se todos que estão aqui fazendo a feirinha, vendendo e comprando, tivessem máscaras, seria o ideal. Mas, infelizmente a nossa política de saúde do Brasil é péssima. É uma realidade”, criticou.

Ainda sobre o decreto do governo que proíbe aglomerações, Possidônio afirmou ser consciente do problema e que respeita, por exemplo, o trabalho da polícia, que inclusive já dispersou as pessoas em outros dias. No entanto, o presidente da colônia de pescadores Z8, reforçou que o pescador precisa sobreviver.

“Já aconteceu aqui a polícia chegar e dispersar. Tudo bem a polícia faz o seu papel e nós entendemos. Mas [tem] essa coisa maior que é a realidade, a necessidade do pescador sobreviver. O governo está apontando para algumas categorias do Brasil que recebam R$ 600, mas isso até agora ainda não foi concretizado. Ainda está na mão do presidente da república e seus ministérios. O pescador não pode ser proibido de pescar porque é a sobrevivência que ele tem”, analisou.

Trabalho preventivo

Possidônio contou que a colônia dos pescadores faz sua parte. Já foram realizadas reuniões com pescadroes onde foi pedido para evitar o contato próximo e lembrou que a colônia está fechada há algumas semanas para evitar aglomerações.

“Isso aí existe. A nossa colônia faz a sua parte. Que é dizer se mantenha distância, use as máscaras quando possível. Se estiver ao seu alcance. Tanto que a colônia está fechada, não recebo ninguém. Se deixar a colônia aberta os pescadores, naturalmente, vão em busca de informações e isso vai dá aglomerações”.

Seguro-defeso

A boa notícia para os pescadores é que segundo Possidônio, o processo burocrático para o pescador que faz parte da colônia Z-8 receber o seguro-defeso deve ser concluído até a próxima sexta-feira (10).

O seguro-defeso é concedido durante períodos em que a pesca de determinadas espécies é proibida, como medida preventiva para proteger os organismos aquáticos em época de reprodução.

“Estamos concluindo daqui para sexta-feira todos os processos para quem tem direito esse seguro-defeso de cinco meses. Está sendo encaminhado já em alguns lá dentro. E sexta-feira iremos concluir”, reforçou.