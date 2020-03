Venda de pescado gera aglomeração no Mucuripe

Na manhã desta terça-feira, 24, diversas pessoas foram flagradas no comércio de peixes da Praia do Mucuripe, gerando aglomeração. Embora a venda de produtos essenciais, como alimentos, esteja liberada pelo decreto governamental do Estado, esse acúmulo de pessoas é proibido pelo documento, podendo gerar multa e reclusão.

Embora a venda de produtos essenciais, como alimentos, esteja liberada, é vedada a aglomeração de pessoas. Foto: VcRepórter

No último dia 19, o governador do Estado, Camilo Santana, assinou decreto determinando o fechamento do comércio no Ceará. A medida visa impedir a aglomeração de pessoas, com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus. No entanto, na prática, nem todos estão cumprindo a determinação.

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) informou, por meio de nota, que enviou "uma equipe ao local para verificar a denúncia". Ainda conforme a nota, o órgão "vem atuando no cumprimento do que determina o decreto estadual nº 33.519/2020 para inibir aglomerações".

Quem flagrar aglomerações de pessoas na capital cearense, pode acionar a fiscalização por meio dos canais de denúncia da Agefis: o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS), o site Denúncia Fortaleza e o telefone 156.