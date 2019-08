Polícia instaura inquérito para apurar morte de menino que teve 95% do corpo queimado

Morreu nessa quinta-feira (15) a criança de 4 anos que teve 95% do corpo atingido por um incêndio enquanto brincava em casa em Tianguá, na região norte cearense. Jesus Willian Alves Braga não resistiu aos ferimentos e chegou a óbito por volta de 20h, conforme o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Agora, um inquérito policial apura abandono de incapaz. A Polícia já ouviu os responsáveis pelo menino no mesmo dia. Vizinhos da família relatam que Willian estava brincando quando ateou fogo no colchão de casa utilizando um isqueiro. De acordo com informações da Polícia, o pai do menino estava no interior da residência no momento do incidente.

Sobre o caso

Na quarta-feira (14), um incêndio ferindo uma criança de 4 anos em 95% do corpo, no Bairro Subestação, na cidade de Tianguá. O garoto foi socorrido por um casal de vizinhos em uma moto e, em seguida, os vizinhos pediram ajuda para um carro da polícia que passava pelo local.

William foi levado pelos policiais até uma unidade hospitalar da reunião e foi transferido, por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.