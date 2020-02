Pedreiro descobre que foi declarado morto há 35 anos por ex-mulher

João Barbosa, de 72 anos, luta na justiça para comprovar que está vivo. O pedreiro foi declarado morto desde 1985, mas só descobriu a situação quando, em 2019, buscou a Defensoria Pública para regularizar a situação matrimonial com a antiga companheira. “Me mataram eu não sei nem o porquê, eu queria que cancelassem. Todo mundo tá vendo que estou vivo, quero resolver meus problemas. Estando morto, como eu vou resolver?”, declara o cearense.

Em busca de novas oportunidades de emprego no Maranhão, João Barbosa deixou o Ceará, na década de 80, com a esposa e os filhos. Cerca de seis meses depois, ele se separou e foi embora sem assinar o divórcio. De volta à terra natal, João formou uma nova família e, em 2019, quis desfazer oficialmente o antigo casamento e formalizar a união estável com a atual mulher.

Após sair a decisão judicial do divórcio, João foi no cartório atualizar a certidão de casamento, quando recebeu a notícia que foi declarado morto desde o dia primeiro de janeiro de 1985. De acordo com o documento, a ex-esposa, com duas testemunhas, procuraram o cartório da cidade de Pio XII, no Maranhão, comunicando o falecimento dele e que o corpo estaria enterrado no povoado Centro do Eufrásio. “O funcionário do cartório veio com a certidão de óbito, dizendo que eu estava era morto”, lembrou.

“Minha vida lá no Maranhão não deu certo, não consegui emprego, não me adaptei. Depois de desavenças com a mulher, fiquei desgostoso da vida e resolvi voltar pra cá, mas eu nunca poderia imaginar que a pessoa ia inventar uma história dessas. Eu levei um choque quando soube disso”, conta João

O processo para comprovar que João está vivo tramita na primeira vara de registros públicos. Além disso, o cartório da cidade de Pio XII já foi oficiado para apresentar os documentos que foram apresentados à época para lavrar o óbito. “É importante resolver a situação do seu João, ele continua vivo e pode perder algum benefício por conta disso. É inusitado, mas pode ocorrer com outras pessoas”, afirma o defensor público Daniel Leão, supervisor do Núcleo do Idoso, responsável pela ação.



Seu João diz já ter planos para quando for declarado vivo novamente Foto: José Leomar

O motivo da declaração de óbito ainda não é conhecido. Para o defensor público, a ex-esposa pode ter feito isso para ter o direito de casar novamente ou para conseguir algum benefício. “Não sabemos o paradeiro dela, só temos o nome, ela ainda deve morar no Maranhão. Já pedimos a anulação desse aceito de óbito”, pontua Daniel Leão. No processo, foram apresentadas todas as provas de que João não morreu, está vivo e com plenas faculdades mentais.

Conforme o promotor ainda não há previsão sobre tempo processual do caso do pedreiro. Contudo, seu João já tem planos para quando for declarado vivo novamente. “ Vivo com a minha companheira há 26 anos, quero resolver isso aqui, fazer os papéis com ela. A primeira coisa que eu vou fazer é casar com a minha mulher”, destaca João. Enquanto isso, a preocupação é constante. “Minha filha, agora me explica uma coisa: e se eu morrer de verdade? Como é que vão fazer comigo? Dá pra enterrar? Eu só quero resolver isso logo pra não chegar nesse impasse no futuro”.