Orla da Praia do Futuro está totalmente sem condições para banho

A região da Praia do Futuro está totalmente sem condições para uso dos banhistas, conforme boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Dos 11 trechos de praias que compreendem a área, 10 foram reprovados em razão do aparecimento de manchas de óleo no mar e na faixa de areia, percebidas em vários pontos do litoral nordestino.

No total, a análise semanal dos 31 trechos do litoral de Fortaleza apontou que 12 das praias são consideradas adequadas para o lazer dos banhistas neste fim de semana (5 e 6).

Ainda nesta sexta-feira (4), a Semace realizou um mutirão de limpeza na região. Oito quilômetros da orla foram percorridos, depois das denúncias do aparecimento das manchas no local.

Nas outras áreas da cidade, por sua vez, há possibilidades de uso do mar. Na zona centro, onde estão as praias do Mucuripe, Meireles e de Iracema, apenas o trecho entre o Farol e a Praia dos Botes não está adequado. A área entre espigão da Rui Barbosa até a Rua José Vilar, contudo, não foi analisada com coleta de água do mar nesta semana. Desta forma, também se recomenda evitar atividades no local.

Já na zona oeste, do Centro à Barra do Ceará, ha quatro praias adequadas, enquanto outras seis devem ser evitadas.

Confira abaixo a situação das praias de Fortaleza

Setor Leste

Praias impróprias

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Posto 11 - Farol I

Setor Centro

Praias próprias

Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Praias impróprias

Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol

Setor Oeste

Praias próprias

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Praias impróprias

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Posto 31 - Barra do Ceará