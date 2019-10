Mutirão de limpeza de manchas oleosas na Praia do Futuro é realizado pela Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realiza nesta sexta-feira um mutirão de limpeza para retirar manchas de óleo na Praia do Futuro, em Fortaleza. O objetivo é melhorar as condições de banho para este fim de semana. No último dia 1°, a Semace emitiu um alerta de que sete praias do Ceará estavam impróprias para banho.

A limpeza percorrerá oito quilômetros de orla, entre as praias do Titanzinho e Caça e Pesca, e contará com vinte servidores capacitados e com equipamentos de proteção. A operação começou às 9h, com o início da baixa da maré.

O estado pastoso dos resíduos oleosos só permite que sejam coletados floco por floco. O material recolhido será acondicionado em tambores e queimado em uma fábrica de cimento.

De acordo com a Semace, cerca de 500 litros de óleo já foram retirados no último final de semana, em uma ação da Superintendência que percorreu nove praias de Fortaleza e dos litorais leste e oeste.

Informações sobre os pontos mais afetados com as manchas podem ser passadas á Semace por banhistas pelo telefone 0800.2752233

As ações começaram após o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) alertar sobre os animais encontrados mortos devido às manchas. A desova das tartarugas pode ser ameaçada pelo material.

No Ceará, já tiveram ocorrências em manchas em pelo menos dez praias. A subtância escura e oleosa foi encontrada em 124 praias de oito estados do Nordeste.