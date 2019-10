Manchas de óleo: Cumbuco, Flecheiras, Taíba e Porto das Dunas estão impróprias para banho

A análise da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) concluiu que sete praias do litoral cearense estão impróprias para banho devido a ocorrência de manchas de óleo na água ou na areia. O novo boletim foi divulgado nesta terça-feira (1º), após análise de amostras colhidas em 35 praias do Ceará.

No litoral oeste, do Icaraí (Caucaia) ao Preá (Cruz), 18 praias foram avaliadas e cinco desaprovadas pela análise. São elas:

Cumbuco (Caucaia),

Taíba (São Gonçalo do Amarante)

Paracuru (Paracuru),

Flecheiras (Trairi)

Mundaú (Trairi).

Já no litoral leste, trecho entre a praia da Cofeco, em Fortaleza, e a praia da Redonda, no município de Icapuí, o problema foi constatado em duas das 17 praias monitoradas:

Porto das Dunas (Aquiraz)

Pontal de Maceió (Fortim).

Limpeza

Em operação de limpeza, um mutirão com servidores da Semace recolheu mais de 500 litros de óleo de nove praias do Ceará.

Com o surgimento da substância, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também foi acionado e coletou o material para averiguar.

Banhistas e frequentadores das praias podem denunciar o aparecimento de substâncias ou animais atingidos pelo óleo, vivos ou mortos, à Semace, por telefone ou por meio do aplicativo do órgão.

A autarquia mantém uma equipe de plantão para tomar as providências de limpeza e resgate do animal. A orientação é para que as pessoas não entrem em contato direto com o óleo.

Os telefones para contato são: 0800.275.2233/ (85) 3101.5515/ 3101.5562/ 3101.5580 ou 3452.3083.