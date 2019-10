Obras de estação do metrô interditam trecho da Av. Santos Dumont a partir de domingo (27)

A construção da Estação Nunes Valente, no bairro Aldeota, que faz parte da implantação da Linha Leste do metrô de Fortaleza, vai causar interdição no trânsito a partir da meia noite desse domingo (27), no trecho da avenida Santos Dumont, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Nunes Valente. As informações foram divulgadas em coletiva da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), nesta quinta-feira (24).

A previsão é que o bloqueio no local seja liberado em doze meses. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que 26 linhas de ônibus terão itinerário alterado. "A gente tem noção do transtorno, por isso temos interagido com a Prefeitura, esse projeto de desvio de tráfego foi feito em conjunto com o apoio dos órgãos da Prefeitura, para que, no mais rápido possível, a gente possa devolver parcialmente a Av. Santos Dumont", explica Lúcio Gomes, titular da Seinfra.

A Estação Nunes Valente faz parte da linha Leste do metrô de Fortaleza, que terá 7,3 quilômetros de extensão e vai ligar o Centro da cidade ao Papicu. Ela é a quarta das cinco previstas no percurso da linha, que terá a Tirol-Moura, Chico da Silva Leite, Colégio Militar e Papicu. O equipamento será subterrâneo e terá três pavimentos.

Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

Desvios

Reprodução

A área terá orientadores de tráfego, que darão suporte operacional à intervenção. No cruzamento das ruas Silba Paulet com Torres Câmara, será implantando um novo semáforo para facilitar esses desvios.

Os condutores que trafegam pela Av. Santos Dumont devem entrar à direita na Rua Silva Paulet, à esquerda na Rua Torres Câmara, à esquerda na Rua Joaquim Nabuco e à direita retornando para a Av. Santos Dumont.

Outra opção de rota recomendada pela Seinfra é entrar à esquerda na Av. Barão de Studart, à direita na Rua Pereira Filgueiras, à direita na Rua Tibúrcio Cavalcante, à esquerda na Rua Marcos Macedo, à direita na Rua Oswaldo Cruz e à esquerda retornando para a Av. Santos Dumont.

Já para os veículos que trafegam pela Av. Barão de Studart e acessam a Aldeota pela Av. Santos Dumont, eles devem entrar à direita na Rua Torres Câmara, à esquerda na Rua Joaquim Nabuco e à direita retornando para Av. Santos Dumont.

Com tantos desvios no tráfego, algumas vias terão sentido de circulação alterado, passando a operar com mão dupla. São elas: Tibúrcio Cavalcante, entre as ruas Marcos Macedo e Torres Câmara; Nunes Valente, entre as ruas Costa Barros e Santos Dumont; e Desembargador Leite Albuquerque, entre a Joaquim Nabuco e José Vilar.

Ônibus

A Etufor vai alterar o itinerário de vinte e seis linhas que trafegam pela Av. Santos Dumont em diração ao terminal do Papicu. Pontos de parada provisórios serão implantados nas ruas envolvidas no desvio.

As linhas provenientes do Centro (032, 035, 038, 042, 048, 086, 089, 138, 142, 186, 232, 286, 713, 753, 833), assim como as que são oriundas da Av. Barão de Studart (036, 037, 044, 045, 076, 079, 075, 094, 096, 144, 145), seguem o mesmo desvio pela Rua Silva Paulet, Rua Torres Câmara, Rua Joaquim Nabuco e retorna para Av. Santos Dumont.

Linhas

032 Borges de Melo II

035 Corujão/ Av. Paranjana II

036 Corujão/Cj Ceará/Papicu/Montese

037 Corujão/Cj Ceará/Aldeota

038 Parangaba Papicu

042 Antônio Bezerra/Francisco Sá/Papicu

044 Parangaba/Papicu/Montese

045 Cj Ceará/Papicu/Montese

048 Corujão/Parangaba/Papicu

076 Cj.Ceará/Aldeota/Papicu

079 Antônio Bezerra/ Naútico

085 Lagoa/ Aldeota

086 Bezerra de Menezes/Santos Dumont

098 Expresso/Parangaba/Papicu