O que é o sarampo? 8 perguntas e respostas sobre a doença

Apesar da recente ênfase dada à necessidade de imunização contra o sarampo, ainda sobram dúvidas a respeito da doença. O primeiro caso observado no Estado, em 2019, foi confirmado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) no dia 23 de agosto, quatro anos depois do último registro.

Durante a 21ª edição da Jornada Nacional de Imunizações, que acontece em Fortaleza de quarta-feira (4) a sábado (7), a presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) no Ceará, Jocileide Campos, respondeu às oito perguntas mais frequentes sobre o sarampo. Confira:

Quem deve se vacinar?

“Normalmente, a vacinação é para aquela pessoa com menor proteção imunológica, ou pessoas que estão sendo alvo do surto da doença naquele momento. Em São Paulo, que no momento tem o maior número de casos, a principal população é aquela menor de 29 anos, ou menor de um ano. Essa é a população prioritária.”

Devo me vacinar de novo contra o sarampo?

“Depende. Se a pessoa tem até 29 anos e já tomou uma dose, ela pode receber a segunda. As crianças normalmente têm uma dose com 12 meses e um reforço aos 15 meses, então são duas doses. Já para pessoas com mais de 39 anos, o recomendado é uma dose única.”

Grávidas podem tomar vacina contra o sarampo?

“Grávidas têm que ter a sua situação avaliada. Elas podem ter algumas complicações para a gestação. É importante que o obstetra avalie e veja o período da gestação. As complicações são muito mais em relação ao feto. Até os três meses da gravidez, ele ainda está sendo formado, por isso é importante a gestante conversar com seu obstetra.”

Onde tem vacina contra o sarampo?

“Todos os postos de vacinação no Estado oferecem a vacina contra o sarampo, e as clínicas privadas também.”

Sarampo mata? Quais os riscos?

“Mata. Já morreram pessoas em São Paulo. Antigamente as mortes eram mais comuns, hoje são menos, talvez porque o vírus tenha menos virulência por não ter se multiplicado tanto. Eu já vi pneumonias severas, encefalites severas, cegueira, perda de audição, tudo pelo sarampo. Hoje não vemos tanto, mas isso pode voltar.”

Como o sarampo é transmitido?

“Ele é transmitido de pessoa para pessoa pela respiração, pelas gotículas quando você fala. Então é importante que haja de fato uma proteção, para que se elimine essa possibilidade.”

Já tive sarampo, posso pegar de novo?

“Quem já teve sarampo dificilmente pega de novo, porque a doença confere a imunidade.”

Como evitar o sarampo?

“Em primeiro lugar, vacinando. Em segundo lugar, ao saber de algum caso suspeito de sarampo, vacinar quem entra em contato com esse caso.”