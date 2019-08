Primeiro caso de sarampo em 2019 é registrado no Ceará

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará confirmou, na noite desta sexta-feira (23), o primeiro caso de sarampo no Ceará. A pessoa moradora de Fortaleza está internada em um Hospital de Fortaleza e encontra-se isolada recebendo tratamento adequado.

Segundo o órgão, o paciente contraiu a doença em um município de outro estado, onde há surto da doença. A equipe da Vigilância do Município de Fortaleza realizou ações de bloqueio vacinal nas pessoas que tiveram contato com o paciente.

A Sesa lembra que o último caso autóctone de sarampo no Ceará, que ocorre quando a contaminação se dá no próprio estado, foi confirmado em julho de 2015.

Casos confirmados no País

Neste ano, 1.680 casos de sarampo foram registrados no País em 2019. Onze estados brasileiros encontram-se com surtos ativos de sarampo. São eles: São Paulo(1.662), Rio de Janeiro (6), Pernambuco (4), Goiás (1), Paraná (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espiríto Santo (1), Bahia (1), Sergipe (1) e Piauí (1).

Desde o início do surto no País, foram confirmados 12 óbitos da doença: Roraima(4), Amazonas(6) e Pará(2). Em Pernambuco um óbito está em investigação.