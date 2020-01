'Muito treino ao longo do ano', diz estudante do CE nota mil na redação do Enem 2019

A aluna Júlia Fernandes, de 17 anos, obteve nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 e disse que para conseguir o feito é preciso exercitar bastante a escrita e acompanhar todos os fatos da atualidade.

"Além de muito treino ao longo do ano, acho indispensável se manter informado sobre questões em pauta no atual governo, o que é sempre muito possível de cair. além, claro, de saber o que os corretores procuram no texto, como a coerência dos fatos e um repertório atualizado", disse.

Por volta das 8h30 desta sexta-feira (17) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as notas individuais do Enem 2019.

"Quando eu acordei, a minha supervisora do colégio havia mandado uma mensagem no WhatsApp dizendo que estava muito orgulhosa, quando fui ver, lá estava a nota 1000 na redação! Fiquei em êxtase, quase sem acreditar!", relatou.

Estratégias

Uma das estratégias usadas pela estudante para não estourar o tempo da prova e ficar sem marcar o gabarito, foi alternar entre a produção do rascunho da redação e a resolução das questões. "Eu comecei fazendo o rascunho da redação, para não ter problema com o tempo depois, em seguida fiz as 45 questões de ciências humanas, passei a redação a limpo e no final, marquei o gabarito. Eu fiz linguagens depois de passar a redação a limpo, pois é uma prova mais extensa e eu demoro para ler tudo atentamente e poder marcar com cuidado".

Para Júlia, o tema "Democratização do acesso ao cinema" foi uma surpresa positiva e um bom tema para ser desenvolvido. "Como ao longo do ano eu desenvolvi diversos temas e pesquisei por muitos repertórios socioculturais, e fui muito bem preparada no curso de redação, achei certa facilidade".

A estudante pretende cursar ondontologia na Universidade Federal do Ceará (UFC). As incrições para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) vão de 21 a 24 de janeiro.

Ao estudantes que vão realizar o exame em 2020, a dica de Júlia é que "em questões de técnica, acho que é importante sempre ter palavras-chave que possam deixar o texto mais culto, além de articular uma boa proposta de intervenção, sempre lembrando do que foi problematizado nos outros parágrafos. Já no quesito emocional, não adianta se desesperar, você precisa ter na sua cabeça que você é capaz, que passou meses se dedicando para isso e que, no final, é só uma prova! no demais, confiar em si mesmo é o que importa".