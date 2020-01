As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 foram divulgadas nesta sexta-feira (17). Para conferir o resultado, os candidatos devem entrar na Página do Participante, logar o CPF e a senha cadastrada.

Segundo o Inep, 3.709.809 pessoas fizeram as provas do Enem 2019 – em 3 e 10 de novembro – 72,81% dos 5.095.388 inscritos. A nota da redação, que vai de 0 até 1 mil, e das provas de linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática podem ser inscritas no Sisu, Prouni, Fies.

Para os treineiros, aqueles que fizeram a prova do Enem mas ainda não concluíram o ensino médio, as notas só devem estar disponíveis em março.

Sisu

Os candidatos devem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2020, com a nota do Enem 2019.

O prazo começa na próxima terça (21) e encerra as 23h59, na sexta-feira (24). A inscrição é feita pelo site do programa: http://sisu.mec.gov.br/.

Neste primeiro semestre, serão ofertadas 237.128 vagas em 128 instituições de todo o país. No site do Sisu é possível escolher duas opções de curso. O resultado será divulgado dia 28 de janeiro.

Início das inscrições do Sisu: 21 de janeiro

21 de janeiro Fim das inscrições : 23h59 de 24 de janeiro

: 23h59 de 24 de janeiro Resultado: 28 de janeiro

Prouni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece bolsas parciais e integrais, abre inscrições em 28 de fevereiro. O Prouni usa a nota do Enem e a renda familiar como critérios de avaliação.

Início das inscrições do Prouni: 28 de janeiro

28 de janeiro Fim das inscrições: 31 de janeiro

31 de janeiro Primeira chamada: 4 de fevereiro

4 de fevereiro Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 4 a 11 de fevereiro

4 a 11 de fevereiro Segunda chamada: 18 de fevereiro

18 de fevereiro Entrega dos documentos para garantir a matrícula: 18 a 28 de fevereiro

18 a 28 de fevereiro Adesão à lista de espera: 6 a 9 de março

Fies

O Programa de Financiamento Estudandil (Fies) terá inscrições abertas de 5 a 12 de fevereiro. O Fies possui duas categorias: a primeira, oferece vagas para financiamento com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. A segunda categoria, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.