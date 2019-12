Motorista tem perna e braço fraturados após colisão com poste na "Curva das Tapioqueiras"

Uma motorista colidiu com um poste do canteiro central após perder o controle do veículo na "Curva das Tapioqueiras", no quilômetro 14 da CE-040, no Bairro Messejana, na manhã desta quarta-feira (11). A condutora, Kelvia Alves, de 34 anos, foi levada a um hospital particular com a perna direita e o braço esquerto fraturados.

Milton Lima, pai da condutora, acredita que ela perdeu o controle do veículo na curva por causa da pista molhada pela chuva desta manhã na Capital. A motorista estava indo em direção ao Eusébio, na grande Fortaleza, quando houve a colisão. A parte frontal do carro ficou destruída com o acidente. Lima ressaltou que o cinto de segurança e o airbag do veículo impediram danos maiores. "Essa pista é uma curva e ela não conseguiu segurar o carro. Agora é pedir a Deus que ela se recupere bem", conta o pai.

A motorista perdeu o controle do veículo, provavelmente devido à pista molhada Isaac Macêdo

Até as 9h desta quarta-feira, uma das faixas da rodovia estava interditada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), para o atendimento da vítima e a retirada do veículo. De acordo com um agente da PRE, pessoas que circulavam na região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidentes são comuns nessa área de curva, nas proximidades do Centro das Tapioqueiras. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), até junho deste ano, foram registrados sete acidentes. Em maio deste ano, um ajudante de motorista morreu após o caminhão que estava colidir com um poste.