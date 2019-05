Ajudante de motorista morre após caminhão guincho colidir em poste na CE-040

Um ajudante de motorista morreu após caminhão guincho bater em um poste de sinalização na manhã desta quarta-feira (8), no km 10 da CE-040, no sentido Fortaleza/ Eusébio, próximo ao Centro das Tapioqueiras. Além da vítima, outra pessoa que estava no veículo também se feriu e foi encaminhada ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro.

O motorista informou que no local chovia muito e dois pneus estouraram, primeiro o dianteiro e, em seguida, o do lado do passageiro.

Com o impacto, Joaquim Tavares, de 54 anos, ficou presos às ferragens e morreu no local.

O filho dele, que por coincidência passava no local no momento do acidente, reconheceu o corpo do pai.

O motorista não teve nenhuma lesão. A outra vítima, que também trabalhava com o caminhoneiro, quebrou a perna.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Corpo de Bombeiros foram acionados ao local.