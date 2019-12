Chuva ameniza calor, mas causa alagamentos e congestionamentos em Fortaleza  

A chuva que atingiu a Capital na madrugada e início da manhã desta quarta-feira (11) ajudou a amenizar o calor dos últimos dias em Fortaleza. Com os termômetros registrando no início da semana até 33ºC, nesta a temperatura média chegou a 27ºC. Contudo, como é de costume, o acúmulo de água causou uma série de transtorno, com alagamentos, congestionamentos e acidentes por toda cidade. Semáforos também apresentaram problemas em diversos cruzamentos.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Fortaleza nesta quarta é de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidades de precipitações em áreas isoladas. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) choveu na Capital 20,8 milímetros no Posto Pluviométrico da Água Fria. Também houve registros no Posto Pluviométrico de Messejana com 8,0 milímetros.

Alagamentos, semáforos apagados e queda de árvore

Apesar da precipitação da pré-estação ter sido bem vinda para amenizar o calor na Capital, tão logo a chuva começou, o Diário do Nordeste começou a receber relatos de leitores informando os problemas enfrentados nas ruas nesta manhã.

Houve registros de semáforos com problemas nos cruzamentos da Rua Demétrio de Menezes e Avenida Coronel de Carvalho com a Avenida Sargento Hermínio, no Bairro Padre Andrade. Há também um semáforo intermitente entre a Avenida José Bastos com a Rua Ceará, no Bairro Couto Fernandes.

Procurada para atualizar o número de semáforos sem funcionar e piscantes, Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) não atendeu à solicitação até a publicação da matéria.

Alguns acidentes também foram registrados na Grande Fortaleza. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e bateu em um posto na rodovia CE-040, na Grande Messejana. O condutor sofreu ferimentos nos braços e nas pernas e foi encaminhado para um hospital particular. Já no bairro Vila Velha, houve uma colisão entre um caminhão e ônibus, no cruzamento da Avenida Coronel Carvalho com Hermes Paraíba.

Registro de alagamento em Fortaleza:

Avenida José Bastos;

Rua Princesa Isabel próximo a Avenida Domingos Olímpio, no Centro;

Rua Cônsul Gouveia, no Bairro Carlito Pamplona;

Ruas Castro e Silva com Barão do Rio Branco;

Avenida Sargento Hermínio com Avenida Coronel de Carvalho;

Av Silas Munguba, próximo a Universidade Estadual do Ceará (Uece);

Rua Francisco Domingos no Bairro Bonsucesso

Chuva no Centro de Fortaleza Vc Repórter

Queda de árvore

As precipitações também provocaram queda de uma árvore na Avenida dos Expedicionários próximo ao cruzamento com a Avenida Borges de Melo, no Bairro Damas. Um carro e uma moto foram atingidos. Não há registro de pessoas feridas.

A Defesa Civil comunicou que realiza um balanço das ocorrências relacionadas à chuva desta quarta-feira.