Mortes por Covid-19 chegam a 663 no Ceará; casos são 8.370

O Ceará alcançou 8.370 diagnósticos positivos e 663 óbitos em decorrência da Covid-19 até às 14h17 deste domingo (3). Em relação ao boletim epidemiológico das 9h53, o acréscimo foi de 34 casos casos e 22 mortes.

Os números atualizados constam na plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Conforme o balanço, 152 municípios já têm confirmações da doença pandêmica.

Do total de pacientes infectados, Fortaleza registra 6.409 e 516 óbitos, sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus. Com 307 e 164 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência. No interior, Sobral com 142 confirmações lidera.

Em todo o Estado, a Sesa aponta que investiga 24.595 casos e já realizou 27.316 testes para diagnóstico ou descarte da Covid-19. A taxa de letalidade da Covid-19 chegou a 7,9%.