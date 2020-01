Mancha escura surge no mar do Mucuripe durante chuva; veja vídeo

Uma mancha escura e de forma circular apareceu no mar no Bairro Mucuripe durante as chuvas desta sexta-feira (31). Segundo a Regional II, responsável pela região, a coloração na água foi causada pela presença de lixo no percurso do Riacho Maceió, que teve um aumento no volume de água por conta das chuvas.

Parte do terminal do Aeroporto de Fortaleza ficou alagado e carros ficaram submersos, durante as chuvas desta sexta (31).

Em vídeo filmado por uma moradora, é possível ver imagens da mancha no mar. Segundo ela, a imagem foi registrada por volta de 7h38. O local fica na Avenida Beira-Mar perto da Rua Tereza Hinko.

"Devido aos esgotos e canais alagarem amanheceu assim. Nunca tinha visto isso não. Se já não tomava banho, agora que não tomo mesmo", disse uma moradora que não quis se identificar.

Ainda segundo a Regional II, "foi elaborado projeto que vai para licitação para executar uma obra ambiental a fim de sanar essa situação do Riacho Maceió." O projeto prevê a execução de obras de canalização, drenagem, urbanização e saneamento da foz do riacho. O valor estimado da obra é de R$ 24,2 milhões.