Terminal do Aeroporto de Fortaleza alaga após a chuva desta sexta-feira

Parte do terminal do Aeroporto de Fortaleza ficou alagado após as chuvas da madrugada e manhã desta sexta-feira (31). A invasão da água se deu em consequência da ventania que arrancou parte do telhado do equipamento. Além do aeroporto, as precipitações alagaram ruas e deixaram carros submersos.

Segundo a Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto, o incidente do domingo ainda não foi solucionado e, por isso, durante as chuvas ocorreram algumas infiltrações no Terminal. Esclarecemos que todas as medidas pertinentes estão sendo tomadas e pedimos sinceras desculpas aos nossos passageiros e usuários", informou a empresa.

Em um vídeo gravado por uma câmera de celular é possível ver imagens da água caindo dentro do terminal. Enquanto alguns funcionários tentam enxugar o chão da parte inferior, outro funcionário acompanha uma passageira na hora de atravessar a parte superior.