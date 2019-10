Mancha de óleo se mantém afastada do litoral cearense, diz Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) informou nesta quarta-feira (9) que a mancha de óleo que atingiu o litoral cearense desde o ínicio de setembro se mantém afastada da costa.

De acordo com Gustavo Gurgel, gerente de Análise e Monitoramento da Semace, "o não avistamento da mancha de óleo nos dá a tranquilidade de que não teremos novas praias contaminadas e animais marinhos sacrificados, nas próximas horas”. Ele realizou um sobrevoo a baixa altura em uma faixa de até dez quilomêtros da costa e a situação era de ausência de manchas.

Além do monitoramento via aéreo, o gerente garante que, por terra, é realizado o rastreamento das manchas por equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e do Corpo de Bombeiros. Os homens percorrem o litoral em carros em uma busca ativa por novas ocorrências de óleo na praia e o trabalho deve continuar. “O nosso esforço agora é limpar as praias, até que a situação se normalize, e seguir monitorando, para dar tranquilidade aos banhistas”, explicou.

Coletiva

O resultado do rastreamento de traços de óleo feito por terra no litoral será divulgado por representantes do Governo Estadual em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (10).