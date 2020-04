Maior chuva do ano em Aquiraz causa transtornos a moradores

O município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou a maior precipitação do Estado entre as 7h de quinta-feira (23) e 7h desta sexta-feira (24), com 170 mm. Foi a maior chuva do ano no município, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) às 9h30 desta sexta. Ainda de acordo com o órgão, a precipitação na cidade aparece ainda como a terceira maior da série histórica registrada pela Funceme, que compreende desde 1973 até os dias atuais.

Ruas e avenidas de Aquiraz ficaram alagadas. Na Rua 7 de Setembro, os moradores ficaram ilhados por conta do nível da água. O mesmo ocorreu na Rua Acácia. A água acumulada dificultou o acesso à Avenida Torres de Melo que dá acesso para o Terminal Rodoviário de Aquiraz. Já na rodovia CE-040 ficou com trecho interditado. Próximo a ponte do Rio Catu houve alagamento o que impediu o tráfego de veículos.

Desabamento e alagamento na capital

Em Fortaleza, a chuva inciou ainda do fim da noite de quinta e se estendeu por toda a madrugada e início da manhã de sexta. A água acumulada dificultou a travessia de pedestres e veículos, como também ocasionou um desabamento da fachada de uma residência no Bairro Jardim Iracema.



O desabamento foi registrado no cruzamento da Rua Conselheiro Lafayette com Rua Amor Perfeito. De acordo com testemunhas, fios e uma parte do poste de iluminação pública atingidos. Na ocasião, uma moto que estava estacionada foi atingida também. Ninguém ferido.

Existe registro de transtornos na Avenida Heráclito Graça entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro, perto do Ginásio Paulo Sarasate. Há alagamentos também entre as avenidas 13 de Maio com Carapinima, no Bairro Benfica.



Na BR-116 o trânsito ficou mais lento, como também na Avenida Raul Barbosa. A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) não registrou acidentes. Em Fortaleza, maior registro foi observado 81 mm no posto pluviométrico do Pici.

Chuvas em todas as regiões

No total, entre quinta e sexta, foram registradas chuvas em pelo menos 115 municípios. As precipitações se distribuíram por todas as regiões do Ceará, com registros mais expressivos no município de Acaraú, no Litoral Oeste com 125 milímetros. Em seguida, outra cidade da Grande Fortaleza. Pindoretama choveu 108 milímetros. Todas as regiões registraram precipitações. Houve registros também em Ibiapina (81,5 milímetros), Uruoca (79 milímetros) e Horizonte (72 milímetros).

10 maiores chuvas por posto no dia:

Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 170 mm

Acaraú (Posto: Aranau) : 125 mm

Aquiraz (Posto: Berra Bode) : 108 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 108 mm

Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 81,5 mm

Fortaleza (Posto: Pici) : 81 mm

Uruoca (Posto: Uruoca) : 79 mm

Horizonte (Posto: Horizonte) : 72 mm

Granja (Posto: Ibuguacu) : 70 mm

Santa Quitéria (Posto: Raimundo Martins) : 69,6 mm



Previsão para os próximos dias

Sexta-feira (24):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns e na região Jaguaribana. Nas demais regiões, eventos de chuva.

Sábado (25):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com chuva isolada no Sertão Central e Inhamuns, na região Jaguaribana e no Cariri. Nas demais regiões, eventos de chuva.

Domingo (26):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.

Nível dos principais açudes

Entre os principais reservatórios que abastecem o Estado, o açude Castanhão, na bacia do Médio Jaguaribe, está com 13,06% da capacidade total de armazenamento. Enquanto o açude Orós, no alto Jaguaribe, tem 20,46 % de volume; e o Banabuiú, na bacia de mesmo nome, registra 8,67 %.